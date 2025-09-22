Budget-Serie «Die Abrechnung»: Bezügerin von IV und EL

«Wenn fast kein Geld mehr da ist, kaufe ich nur noch Kichererbsen oder Linsen»

Wegen einer psychischen Erkrankung kann Monika Girard nicht arbeiten. Für die Beobachter-Serie «Die Abrechnung» legt sie ihr Budget offen und erklärt, worauf sie verzichten muss, weil sie wenig Geld hat.