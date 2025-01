Die Videoplattform Tiktok gehört dem chinesischen Konzern Bytedance und steht wegen Datenschutzbedenken sowie seines Abhängigkeitspotenzials für Jugendliche in der Kritik. Albanien will Tiktok wegen gewaltvoller Inhalte ab 2025 für ein Jahr sperren. Australien hat ein Gesetz verabschiedet, das den Zugang zu sozialen Netzwerken für Personen unter 16 Jahren verbietet. Die USA diskutieren über ein Verbot von Tiktok. In der Schweiz ist die Plattform bislang allgemein zugänglich.