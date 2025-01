«Mein Name ist Gian-Marco Schmid. Ich bin der Sohn meiner Mutter. Dieser Text erzählt unsere Geschichte, die leider traurig ist. Meine Mutter war Alkoholikerin und ging daran zugrunde. Während ihrer Lebenszeit konnte ich nicht den Mut aufbringen, einen konkreten und ausführlichen Text über sie zu verfassen. Das lag auch an meiner Furcht vor ihrer Reaktion, die bereits auf andere Texte aggressiv ausgefallen war.



Als mich die Nachricht von ihrem Tod erreichte, versank ich für einige Stunden. Dann entschied ich mich dazu, diesen Bericht genau an diesem Ort zu beginnen und bis zum Ende zu schreiben, auch wenn es schmerzhaft werden würde. So schmerzhaft, wie sie war, die Liebe meiner Mutter.»