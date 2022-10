Dann können alle zusammen besprechen, was es zur Unterstützung braucht – aber auch, was Ihr Vater sich wünscht und was er zulässt an Unterstützung. Sein Ziel ist ja gemäss Ihrem Schreiben, dass er weiterhin allein leben Einsamkeit im Alter Senioren aktiv am Leben teilhaben lassen kann. Dafür braucht es vielleicht Besuche der Spitex und vor allem auch mehr Struktur. Es hilft bereits, wenn er jeden Tag einen Fixpunkt hat – also wenn er Sie zum Beispiel einmal pro Woche mit dem Postauto besucht und mit Ihnen zu Mittag isst.