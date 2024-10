Im Sommer 2023 blickte die Schweiz in den Abgrund einer neuen Drogenepidemie. Oder wie es der «Tages-Anzeiger» formulierte: «Ein Gespenst kehrt zurück». In Chur, Zürich, Genf oder Basel führte der Konsum von Crack oder Freebase zu offenen Drogenszenen. Und wo Menschen in der Öffentlichkeit in Gruppen beisammenstanden, um Drogen zu rauchen, da waren die Platzspitz-Analogien nicht weit.