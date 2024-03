Nirgends in der Schweiz gab es im Verhältnis zur Bevölkerung mehr Nazis als in Davos. Das zeigen Zahlen zur Parteimitgliedschaft bei der NSDAP. Während des Zweiten Weltkriegs flatterte an NS-Feiertagen die Hakenkreuzfahne über dem Alpenkurort. Befestigt am örtlichen deutschen Gymnasium. Die Schüler waren in der Hitlerjugend, die Lehrer in der Partei organisiert.