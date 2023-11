Als die Hamas am Morgen des 7. Oktober mit der Ermordung jüdischer Zivilisten begann, war mein Internet weg. Ein Funkloch am Berg, das kommt vor beim Wandern, und eigentlich hatte ich mir genau das gewünscht: Natur, frische Luft, digital Detox. Dass in Israel Aussergewöhnliches im Gange war, merkte ich, als in seltenen Momenten einer Verbindung die Nachrichten hereinprasselten.