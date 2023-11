Morgens um sieben steigt Nina Ferrer hinunter in ihre Praxis im Souterrain eines Zürcher Wohnhauses. Sie bereitet sich vor, um 8 Uhr kommt die erste Patientin. Dann ist ihr Zeitplan eng: eine Stunde pro Patientin, bis 20 Uhr. Zu Hause muss sie ihre Arbeit protokollieren und an die Ärztekasse weiterleiten. Die stellt die Rechnungen für sie aus. So geht das fünf Tage die Woche, einen davon im Altersheim.