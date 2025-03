Von den Fenstern meines Büros aus sehe ich den Fluss Dnipro und die Brücken, die über ihn führen. Der Bürgermeister von Kiew, Ex-Boxchampion Vitali Klitschko, wird oft als «Bürgermeister der Brücken» bezeichnet, da in seiner Amtszeit mehrere Brücken gebaut wurden. Sie haben alle Spitznamen: «die gläserne Brücke», «die Unendliche» oder «der Bandwurm». Die letzten beiden wurden während des Kriegs fertiggestellt. Dabei sind Brücken in der Regel das Erste, was in einem Krieg zerstört wird.