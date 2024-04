Die Kursräume des Samaritervereins Zürich 2 tragen Namen von Songtiteln wie «Stayin’ Alive», «I Will Survive» oder «Atemlos». Was originell gemeint war, ist mittlerweile bitterer Ernst. Am 6. April entscheidet die Delegiertenversammlung des Zürcher Kantonalverbands, ob der Verein ausgeschlossen wird – und damit vermutlich über dessen Überleben.



Dem Beobachter liegen umfangreiche Dokumente vor, die zeigen, dass «Samariter Zürich 2» seit Jahren ein eher spezielles Eigenleben führt. So sind in der Geschäftsstelle des Vereins gleich drei Familienmitglieder angestellt: Vereinspräsident Sven Forrer, seine Frau Heidi und Sohn Marc (Namen geändert).