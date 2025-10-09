Im gleichen Stil geht es weiter. Rund dreissig Minuten lang werden in der SRF-Sendung «Impact Reportage» happige Vorwürfe erhoben gegen die Tantramassage-Schule Bodywork Center und deren Gründer und Leiter Dietmar Liebold. Es geht um Machtmissbrauch, Grenzüberschreitungen und «sektenartige Strukturen».