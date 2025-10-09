Tantra-Leiter wehrt sich gegen SRF-Beitrag
«Die haltlosen Vorwürfe machen uns fassungslos»
Ein Bericht über das «Bodywork Center» hat die Tantraszene aufgeschreckt. Nun kommen Zweifel an der Arbeit von SRF auf, wie die Beobachter-Recherche zeigt. Die Ombudsstelle verzeichnet rekordhohe 90 Beanstandungen.
Es beginnt mit öligen Händen auf viel nackter weiblicher Haut, dazu geheimnisvolle Musik. Dann sagt eine Frau in die Kamera: «Am letzten Tag am Morgen hiess es: So, und jetzt machen wir Analfisting.»
Im gleichen Stil geht es weiter. Rund dreissig Minuten lang werden in der SRF-Sendung «Impact Reportage» happige Vorwürfe erhoben gegen die Tantramassage-Schule Bodywork Center und deren Gründer und Leiter Dietmar Liebold. Es geht um Machtmissbrauch, Grenzüberschreitungen und «sektenartige Strukturen».
Partnerinhalte