Manchmal trifft einen das Glück unvermittelt. Mich beehrte es vor Jahren in Form eines Mannes mit Turban. Er kam mir in den Lauben Berns entgegen, schaute mir tief in die Augen und sagte: «Excuse me, sir. You are a very lucky person. You will have a long and happy life.» Dann ging er einfach weiter und liess mich verdattert zurück.