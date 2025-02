Es sind Gedankenreisen. Im Hier und Jetzt ist Dennlers Leben nüchterner. Ein typischer Tag: am Morgen Pflege durch die Spitex, dann mit Tram und Bus zur Arbeit als Mediamatiker in einer Stiftung. Nachher Einkaufen und Abendessen, nochmals Pflege. Abends Musikhören, Fernsehen, Internet. «Und ich bin etwas viel am Handy.»