Doch er weiss: Ewig wird das so nicht weitergehen – zu viel Hofarbeit bleibt liegen, zu viele Probleme stauen sich an. «Es macht mich einfach traurig, dass so etwas in der Schweiz passieren kann. Das glauben mir Kollegen fast nicht», sagt Andreas Herger. «Wer im Ernstfall kein Geld für einen Anwalt hat, der ist niemand – und verliert alles.»