Elyas Meierhofer sieht den Tod nicht kommen, als er vor dem Lidl in Böckten BL ein Gipfeli isst und auf die anderen wartet. Er hat keine Chance. Die anderen, das sind der 17-jährige Marko Beliani und vier weitere Jugendliche von Arrivo-Bene, einem Kleinheim für Jugendliche in schwierigen Situationen. Auf diesem Ausflug begleitet und beaufsichtigt werden sie vom Heimleiter, einem Landwirt, sowie einem Betreuer.