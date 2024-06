Ausgerechnet Abba. «One of us is crying», tönt es aus der Papiertasche am Boden, «One of us is lying …», dann findet der Mann, den wir hier Peter Meiner nennen, das Handy und schaltet es aus. «Abba», sagt der Richter und kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. «Gefällt mir halt», sagt Meiner, der Angeklagte.



Regionalgericht Berner Oberland, Scheibenstrasse 11, Thun. Der lange Flur ist mit Pressspanplatten verkleidet, die senkrechten Schlitze erinnern an Gitterstäbe. Rechts liegen die Besprechungszimmer, links die acht Gerichtssäle. Im Gang hängen Fotos von Niesen und Thunersee, in einer Nische Bilder von Stacheldraht, Ketten und einem Korsett. Als ob sich jemand sehr viel überlegt hätte. Oder gar nichts.