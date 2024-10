Mit 23 Jahren zum Tod verurteilt

Die Szene hat sich in der Realität fast genau so abgespielt – vor gut 80 Jahren. Der 23-jährige Ernst Schrämli wurde am 10. November 1942, um 23.35 Uhr, als erster Schweizer wegen Landesverrats hingerichtet. 16 weitere Exekutionen von Landesverrätern folgten während des Zweiten Weltkriegs.