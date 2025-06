Falsch gedacht. Ich bin erledigt. Und das hat leider ausgerechnet mit meinem Schreibstil zu tun. Man hat ja so seine Tricks, um kleine, knallige Effekte zwischen die Zeilen zu werfen. Anfänger brauchen dazu Ausrufezeichen, ich brauche – Gedankenstriche. Gedankenstriche sind so, als würde man in einem fahrenden Bus mit vielen Passagieren unvermittelt auf die Bremse stehen – um dann plötzlich den Turbo zu zünden. Toll.