Meine Person

Ich bin 24 und gelernte Fachfrau Betreuung. Nach der Ausbildung war ich drei Jahre in einer Kita tätig und lebte bei meinen Eltern. So konnte ich Geld auf die Seite legen. Letztes Jahr war ich insgesamt neun Monate in Europa unterwegs. Im Herbst habe ich mich dann auf eine Saisonstelle bei den Bergbahnen in einem Graubündner Skigebiet beworben. Ich musste lediglich meinen Lebenslauf schicken. Nach einem Anruf hatte ich den Job.