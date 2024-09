Vor einigen Jahren lud mich ein Freund in eines dieser angesagten Restaurants ein, in denen die Kellner weisse Schürzen und eine arrogante Freundlichkeit tragen. Wir wählten unser Essen und wurden danach in den Weinkeller geführt, wo im Kerzenschein Hunderte von Flaschen lagen – mit Preisschildern, die zwischen drei und fünf Stellen aufwiesen.