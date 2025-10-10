Veröffentlicht am 10. Oktober 2025 - 15:25 Uhr
«Blatten wird bis 2030 wieder aufgebaut!»: Über diesen Satz des Gemeindepräsidenten Matthias Bellwald würde ich mich gern gemeinsam mit den Einwohnern freuen. Genauso wie ich gern an die Roadmap glauben würde, wie sie am 3. September vorgestellt worden ist. Sie sieht vor, die Gefahrenkarte des Bergsturzgebiets bis zum 31. März 2026 anzupassen.
Diese Gefahrenkarte entscheidet über die künftige Bauzone. Seltsam nur: Sie soll Ende März vorliegen – noch bevor die Machbarkeitsstudie zur Absenkung des aufgestauten Sees fertig ist. Auch die Grundlagen zu den Naturgefahren fehlen dann: mögliche Hochwasser, weitere Lawinen am Kleinen Nesthorn, am Breitlauihorn oder am Schafbärg. Oder auch die Verflüssigung von neun Millionen Kubikmetern vereistem Geröll.