«Blatten wird bis 2030 wieder aufgebaut!»: Über diesen Satz des Gemeindepräsidenten Matthias Bellwald würde ich mich gern gemeinsam mit den Einwohnern freuen. Genauso wie ich gern an die Roadmap glauben würde, wie sie am 3. September vorgestellt worden ist. Sie sieht vor, die Gefahrenkarte des Bergsturzgebiets bis zum 31. März 2026 anzupassen.