2. Welche Versicherung zahlt?

Die Gebäude- und die Hausratversicherung. Letztere ist in der ganzen Schweiz freiwillig, aber für die allermeisten Menschen sehr empfohlen. Die Gebäudeversicherung hingegen ist in fast allen Kantonen obligatorisch – nicht aber im aktuell gefährdeten Kanton Wallis (ebensowenig in Genf und im Tessin). Dennoch haben die allermeisten Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer eine Gebäudeversicherung, weil in der Regel die Bank nur dann einen Hypothekarkredit vergibt.