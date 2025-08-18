Vor zwei Jahren wurde bei Jamie ein Hirntumor diagnostiziert, der aufgrund seiner Lage nicht entfernt werden kann. Jamies Mutter, Elena Morvain – aus Rücksicht auf ihre Lebenssituation nennen wir nicht ihre richtigen Namen –, entschied sich, den Sohn bei sich zu Hause zu pflegen. Seither verabreicht sie ihm regelmässig die Medikamente, die ihn so müde machen und seine Haut austrocknen. Auf dem Küchentisch steht, dick wie eine Reisetasche, ein Beutel mit Feuchtigkeitslotionen.