Und längst nicht jedes ist ein therapeutischer Durchbruch. In zwei Studien wies Kerstin Vokinger nach, dass nur knapp ein Drittel der 2007 bis 2019 in den USA und Europa neu zugelassenen Medikamente einen hohen zusätzlichen Nutzen hatten. Und in einer anderen Studie zeigte sie auf, dass es keinen Zusammenhang gab zwischen dem Preis eines Krebsmedikaments und seinem klinischen Nutzen. Hier gebe es Handlungsbedarf und Sparpotenzial, sagt Vokinger. Ein Problem sei, dass es bei der Zulassung zunehmend an Daten zum Nutzen und zur Wirkdauer einer Therapie fehle. «Immer öfter werden Therapien zugelassen, bevor es Langzeitwerte gibt.»