Ihre Klinik in Zürich ging mit diesem Fehler relativ locker um. «Eine Ärztin sagte mir, das sei nicht so schlimm. Ein anderer dachte darüber nach, den Versuch abzubrechen», erzählt Schmid dem Beobachter. In den folgenden Tagen sass sie jedes Mal einer anderen Fachperson gegenüber. Die Ultraschallüberprüfungen und Bluttests sahen nicht besonders gut aus, nur wenige Eizellen reiften heran. Ein paar Tage später war klar: Keine der Eizellen war befruchtet worden.