An ihren ersten Versuch, mit künstlicher Befruchtung schwanger zu werden, erinnert sich Christina Schmid, die in Wirklichkeit anders heisst, noch genau. Im Sommer 2024, sie war damals 37 Jahre alt, setzte sie sich die erste Hormonspritze, ein Präparat namens Ovaleap. Doch nach ein paar Tagen merkte sie, dass sie die Spritze nicht richtig bedient hatte. Die Hormondosis war zu niedrig, um eine Vielzahl von Eizellen reifen zu lassen. Diese werden für die In-vitro-Fertilisation (IVF) benötigt.