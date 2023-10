Lehrstellensuche, Zoff mit den Eltern, die erste Liebe, der Körper, der sich verändert: Teenager zu sein, kann ziemlich nerven. Doch in den letzten Jahren gab es eine besorgniserregende Entwicklung. Immer mehr Jugendliche erkranken psychisch, und immer mehr müssen in einem Spital oder in einer Psychiatrie behandelt werden. Am meisten betroffen sind Mädchen und junge Frauen. Eine aktuelle Studie des Bundes zeigt eine massive Zunahme der psychischen Belastungen bei Jugendlichen, insbesondere bei Mädchen zwischen 10 und 14.