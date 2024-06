Kontra: «Als wären die Probleme mit Verboten gelöst»

Bleiben wir mal bei den Fakten: Wer zu viel am Smartphone hängt, schläft zu wenig, bewegt sich zu wenig und bekommt irgendwann Probleme mit den Augen. Exzessives Häkeln zeitigt wohl ganz ähnliche Symptome.

Für alle anderen Schäden, die dem Handy in die Schuhe geschoben werden, fehlen die Beweise. Kein Wunder, schliesslich musste dafür – je nach Zeitgeist – schon anderes «Teufelszeug» herhalten; von Zucker bis Gangsta-Rap.

Die aktuelle Debatte entlarvt insofern vor allem unsere Scheinheiligkeit. Da jubeln wir uns in unserem zunehmend blinden Fortschrittswahn mal wieder ein Gadget unter, von dem wir stets geträumt haben – in guten wie in bösen Nächten. Und – Überraschung! – keiner kann mehr die Finger davon lassen. Und zwar über alle Schichten und Generationen hinweg.

Was tun wir? Wir zeigen mit dem Finger auf die «verderbende Jugend». Und fordern unrealistische Verbote. Als wären die Probleme damit gelöst. Gleichzeitig schauen wir weiter Serien im Marathon und stellen unsere Kids bei Bedarf mit «Peppa Wutz»-Videos ruhig.

Letztlich wird jeder und jede selber einen gesunden Umgang mit dem fesselnden Teil finden müssen. Das ist zwar mühsam, aber immerhin die Wahrheit.

Helfen tun uns da keine lamentierenden Kulturpessimisten, die sich die analoge Welt zurückwünschen. Wohl aber Endgeräte, die wir tatsächlich nach unseren individuellen Bedürfnissen und Vorstellungen einstellen könnten. Damit wir – wenigstens in der Theorie – wieder die Macht über uns gewinnen. Für die Praxis gilt – heute und in Zukunft: Legen Sie das Handy einfach auch mal beiseite. Das nimmt uns niemand ab.

Sven Broder