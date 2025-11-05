Ob die Schweiz Sammelklagen einführen soll, wird voraussichtlich das Volk entscheiden. «K-Tipp»-Verleger René Schuhmacher plant eine Initiative. «Wir arbeiten gerade am Initiativtext. Mehrere Organisationen haben bereits Interesse signalisiert, sich zu beteiligen. Deshalb werden wir den Text gemeinsam formulieren.»