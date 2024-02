Der Name «Domino-Servite-Schule» löst bei einstigen Schülerinnen und Schülern noch immer ein Gefühl der Beklemmung aus. Im Herbst 2023 schilderten einige von ihnen in einem Dok-Film auf SRF ein Klima der Angst und des Missbrauchs, das in der Schule in Kaltbrunn SG von Ende der 1990er- bis Anfang der 2000er-Jahre herrschte. Im Bericht einer unabhängigen Untersuchung vom Sommer 2022 war von «Grenzüberschreitungen und teilweise schweren Missbräuchen in religiöser, psychischer, körperlicher und sexueller Hinsicht» die Rede.