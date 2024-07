Ein Sommer vor der Glotze, das trifft sich gut. Draussen regnets. Und drinnen auf den Sofas sitzen wir, bereits ein bisschen weichgekocht in der Birne, und schauen erst Fussball-EM und dann Tour de France und dann Tennis in Wimbledon und dann die Olympischen Spiele in Paris. Ein Sportsommer der Superlative. Ein Fest. Das lineare Fernsehen, die alte Schachtel, liefert mal wieder.