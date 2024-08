Frau Schaaf, was sagen Sie zur Beobachter-Geschichte von Samuel Zülli, der in die Sekte Scientology hineingeboren wurde und nach einem langen Leidensweg den Ausstieg geschafft hat?

Dass er sich mit seiner Lebensgeschichte aus diesem Milieu befreien konnte, ist sehr eindrücklich. Ehemalige Scientology-Anhänger nennen sich nicht umsonst «Survivors», also Überlebende.



Ich bin in einer Sekte und möchte raus. Wie gelingt mir das?

Wenn jemand diese Frage für sich so klar formulieren kann, hat er oder sie einen Grossteil des inneren Loslösungsprozesses schon vollzogen. Im nächsten Schritt gilt es, zu schauen, was ihn oder sie denn noch daran hindert, den nächsten Schritt zu tun. Was sind die Befürchtungen, die Sorgen?