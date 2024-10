Ein «uneheliches» Kind brachte Frauen in den 1950er- und 1960er-Jahren oft in grosse Not. Sie gerieten in den Fokus der Behörden, sie wurden in Heime, Anstalten und ins Frauengefängnis gesteckt und «administrativ versorgt». Gleichzeitig drängte man sie dazu, ihre Babys zur Adoption freizugeben.



Jetzt belegen Recherchen des Beobachters erstmals, was mit den Babys passierte: Eine unbekannte Anzahl wurde an kinderlose Paare im Ausland verschachert. Strippenzieherin war auch da die umstrittene Adoptionsvermittlerin Alice Honegger.