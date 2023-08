Mit dem Verein Back to the Roots erreichten Sarah Ineichen und Celin Fässler letztes Jahr einen Meilenstein: Als erste Organisation in dieser Thematik erhielt man vom Justiz- und Polizeidepartement und der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) einen Dienstleistungsauftrag: Back to the Roots wird bis Ende nächsten Jahres finanziell unterstützt, um 60 Betroffenen bei ihrer Herkunftssuche in Sri Lanka zu helfen und diese persönlich zu betreuen.