Neutrale Verpackungen für Zigaretten – ohne Aufdruck der Marke – verändern das Rauchverhalten der Bevölkerung nicht: Zu diesem Schluss kam eine umstrittene Studie zum sogenannten Plain Packaging in Australien, an der die Universität Zürich (UZH) beteiligt war. Nun fordern zehn Jahre später 19 namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland die Hochschule auf, die Studie von ihrer Website zu entfernen.