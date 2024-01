Die Politikerin

Kronleuchter, dunkles Holz, mächtiger Sitzungstisch. Und Jesus am Kreuz. Der Ort, wo Silvia Eyer zur Politikerin wird, atmet die Aura von Bedeutung und Autorität. Seit einem Jahr nimmt Eyer in der Ratsstube des historischen Junkerhofs in Naters an den Sitzungen des Gemeinderats teil. Dank ihrer hohen Stimmenzahl bei den letzten Wahlen war sie nachgerückt für einen zurückgetretenen Parteikollegen. Ressorts: Soziales und Liegenschaften.