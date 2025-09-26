Der 32-Jährige nennt sich «Traumatherapeut», «Performance-Coach» und sei «einer der bekanntesten Mental-Coaches Europas». Laut Website soll er über tausend Menschen geholfen und für die SBB, mehrere Polizeien, die Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel und die Schweizer Armee gearbeitet haben. Beim Militär habe er eine Technik erlernt, die dabei helfe, Traumata und Blockaden zu lösen.