Christian Zeier
Veröffentlicht am 26. September 2025 - 06:00 Uhr
Teure Autos, Wüstentrips und Golfen vor der Skyline von Dubai – auf Social Media teilt der Schweizer Coach Mathieu Schmidt seinen luxuriösen Lebensstil, gepaart mit inspirierenden Videonachrichten. Die Botschaft: Auch du kannst es schaffen. Mit dem richtigen Mindset – und einem Coaching von Mathieu Schmidt.
Der 32-Jährige nennt sich «Traumatherapeut», «Performance-Coach» und sei «einer der bekanntesten Mental-Coaches Europas». Laut Website soll er über tausend Menschen geholfen und für die SBB, mehrere Polizeien, die Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel und die Schweizer Armee gearbeitet haben. Beim Militär habe er eine Technik erlernt, die dabei helfe, Traumata und Blockaden zu lösen.
