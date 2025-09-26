Schmucke Tattoos auf den muskulösen Oberarmen, gepflegter Vollbart, charmantes Lachen – Mathieu Schmidt nennt sich «Traumatherapeut» und «Performance-Coach», posiert auf Social Media vor teuren Autos, auf Wüstentrips oder vor der Skyline von Dubai.



Seine Botschaft ist klar: Auch du kannst es schaffen – wenn ich dich coache. Das investigative Rechercheteam Reflekt und der Beobachter haben den selbsternannten Erfolgscoach durchleuchtet. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.



Bei ihrer Recherche stiessen die Journalisten auf mehrere unzufriedene Kundinnen.