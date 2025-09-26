Schmucke Tattoos auf den muskulösen Oberarmen, gepflegter Vollbart, charmantes Lachen – Mathieu Schmidt nennt sich «Traumatherapeut» und «Performance-Coach», posiert auf Social Media vor teuren Autos, auf Wüstentrips oder vor der Skyline von Dubai.
Seine Botschaft ist klar: Auch du kannst es schaffen – wenn ich dich coache. Das investigative Rechercheteam Reflekt und der Beobachter haben den selbsternannten Erfolgscoach durchleuchtet. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.
Bei ihrer Recherche stiessen die Journalisten auf mehrere unzufriedene Kundinnen.
Eine verzweifelte Frau hatte einen Vertrag über 8000 Euro unterschrieben und die erste Rate von 3000 Euro eingezahlt. Schon im ersten Videocall mit zahlreichen anderen Personen wird ihr aber klar: Das Angebot ist nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten und entspricht überhaupt nicht ihren Erwartungen.