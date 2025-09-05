Eheringe, die ich unterhalb von Brücken aus dem Wasser hole, hat selten jemand verloren. Wahrscheinlicher ist, dass da ein Mann oder eine Frau Abschied genommen hat. Von einer grossen Liebe vielleicht, die zu Ende gegangen ist. Solche Ringe wollen eigentlich gar nicht gefunden werden. Trotzdem ziehe ich sie raus. So etwas gehört ja nicht in die Aare.