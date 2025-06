Und was wäre das?

Die Männer sind ja meistens die, die etwas abgeben müssen. Und sie sagen eigentlich alle: «Ich bin bereit zu zahlen, was ich muss. Am liebsten einfach nicht mehr.» Und die Frauen meinen handkehrum: «Ich möchte das erhalten, was fair ist. Lieber nicht weniger – aber ausnehmen will ich meinen Ex nicht.»