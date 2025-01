Haushalt inklusive auswärts essen: Dafür geben wir monatlich 1750 Franken aus – und nicht mehr. Wir machen jede Woche einen Einkauf für 250 bis 300 Franken. Manchmal fahren wir auch nach Deutschland. Anfang Monat kaufe ich haltbare Lebensmittel wie Teigwaren, Reis oder Zucker in grossen Mengen und wenn möglich zu Aktionspreisen. Unter der Woche kaufe ich dann noch alles, was frisch sein muss, wie zum Beispiel Salat. Gemüse und Milchprodukte kaufe ich auch von Billiglinien. Grosse Fleischstücke holen wir uns bei Prodega, einem Grosshandel für die Gastronomie. Mein Mann schneidet es dann in kleine Teile, packt es ab und friert es ein. Das lohnt sich. Produkte wie Blévita oder Farmer kaufen wir nur, wenn sie in Aktion sind. Auch bei Putz- oder Waschmitteln sowie Hygieneartikeln warte ich auf Spezialangebote. Nicht im Haushaltsbudget enthalten sind die Kosten für Katzenfutter und Zigaretten. Dafür geben wir monatlich nochmals 550 Franken aus.