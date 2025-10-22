Veröffentlicht am 22. Oktober 2025 - 06:00 Uhr
Der Kundendienst ist immer im obersten Stock, meistens hinten links. Hier findet täglich dasselbe Theater mit festgeschriebenen Rollen statt. Die Kundin (ich) legt ein kaputtes Produkt auf die Theke. Die Kundendienstmitarbeiterin lächelt (mit Blick auf mich), runzelt die Stirn (mit Blick auf das Produkt).
Nie sage ich, was ich wirklich denke. Dass womöglich beim Material gespart wurde; dass das gleiche Produkt bei gleichem Preis inzwischen offensichtlich billiger produziert wurde; dass Produkte hier für ein Vielfaches des eigentlichen Wertes verkauft werden; dass ich beim Wasserkocher auch ohne KI klarkomme. Und schon gar nicht erwähne ich komplizierte Prozesse wie «geplante Obsoleszenz»; also die absichtliche Verkürzung der Lebensdauer eines Produkts, um möglichst viele neue verkaufen zu können.