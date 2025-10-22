Nie sage ich, was ich wirklich denke. Dass womöglich beim Material gespart wurde; dass das gleiche Produkt bei gleichem Preis inzwischen offensichtlich billiger produziert wurde; dass Produkte hier für ein Vielfaches des eigentlichen Wertes verkauft werden; dass ich beim Wasserkocher auch ohne KI klarkomme. Und schon gar nicht erwähne ich komplizierte Prozesse wie «geplante Obsoleszenz»; also die absichtliche Verkürzung der Lebensdauer eines Produkts, um möglichst viele neue verkaufen zu können.