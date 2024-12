Platz 3: Garantie (725 Meldungen)

Was kaputt geliefert wird, kann man zurückgeben oder bekommt eine Preisreduktion. So steht das im Gesetz. Doch was gilt, wenn etwa der Verkäufer behauptet, die Käuferin habe das neue Smartphone selbst kaputtgemacht? Dann muss sie beweisen, dass der Mangel schon bei der Lieferung bestanden hat.



Das geht nur, wenn es ein Experte bestätigt – und das kostet. Deshalb fordern die Konsumentenschutz-Organisationen, dass die Beweislast umgekehrt wird.