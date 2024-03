Illegaler Aufenthalt in der Schweiz. Das wirft die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl einem 22-jährigen Äthiopier im Jahr 2022 vor. Kurzerhand verurteilt sie ihn deshalb per Strafbefehl zu 120 Tagen Haft.



Der Mann war zuvor schon einmal im Strafvollzug, weil er gegen das Ausländerrecht verstossen hatte. Damals wurde er bedingt vorzeitig freigelassen. Weil der neue Vorwurf in die damals angesetzte Probezeit fiel, soll er die restlichen 167 Tage noch absitzen. Macht insgesamt 287 Tage – also mehr als neun Monate.