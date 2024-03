Gericht will strengere Voraussetzungen

Das Bundesgericht urteilt nun aber anders. Es hat entschieden, dass die Vorinstanz nochmals über seinen Fall entscheiden und ein neues Gutachten einholen muss. Hintergrund ist der Bericht der Eidgenössischen Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung (EKQMB) vom Oktober 2023. Die EKQMB stellte damals fest, dass die Gutachten der Pmeda zu oft fehlerhaft seien. Der Beobachter und andere Medien hatten zuvor schon zahlreiche Fallgeschichten veröffentlicht, die diesen Verdacht nahelegten. Das Bundesgericht will nun strengere Voraussetzungen an Pmeda-Gutachten stellen.