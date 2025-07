«Ethisch fragwürdig»

Jonas’ Kinderanwältin – natürlich Partei in diesem Fall – hält das Vorgehen des Anwalts für beispiellos. Natürlich müsse ein Anwalt für die Verteidigung seiner Mandantin einen möglichen alternativen Tathergang aufzeigen, sagt Laura Jost. «Doch in so einem öffentlichen Prozess eine minderjährige Person in den Fokus zu rücken, halte ich für ethisch äusserst fragwürdig.» Müller habe bewusst in Kauf genommen, dass schweizweit diskutiert werde, ob Jonas selbst sogar als Täter in Frage komme – ohne dass es dafür irgendwelche Indizien gegeben hätte.