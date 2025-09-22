Balázs-Zoltán Bakk ist guter Laune an diesem Tag Ende Juni. Endlich sollte es wieder mal in die Heimat gehen, nach Rumänien. Der 56-Jährige arbeitet seit Jahren saisonal als Schafhirt für eine Bauernfamilie in Benken SG. Soeben hat ihm die Chefin einen Teil seines Halbjahreslohns ausbezahlt: 8400 Franken, alles bar in 200er-Noten.
Vielleicht ist Bakk etwas zu guter Laune. Jedenfalls gönnt er sich am Flughafen Kloten in seiner Vorfreude auf den Heimaturlaub einen Schnaps. Dann noch einen und noch einen. Als der Pegel zu hoch ist, stolpert er über seinen Rucksack und fällt auf den Hinterkopf. Die Sanität bringt den stark blutenden Mann in die Notfallaufnahme des Zürcher Stadtspitals Waid.
Partnerinhalte