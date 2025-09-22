Vielleicht ist Bakk etwas zu guter Laune. Jedenfalls gönnt er sich am Flughafen Kloten in seiner Vorfreude auf den Heimaturlaub einen Schnaps. Dann noch einen und noch einen. Als der Pegel zu hoch ist, stolpert er über seinen Rucksack und fällt auf den Hinterkopf. Die Sanität bringt den stark blutenden Mann in die Notfallaufnahme des Zürcher Stadtspitals Waid.