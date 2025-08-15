Die 22-Jährige kann nicht arbeiten. Sie leidet an einer Autismus-Spektrum-Störung, heute lebt sie von einer IV-Rente. Als sie vor einem Jahr zusammen mit ihrem Freund nach Spanien zog, wurden ihr die Gelder jedoch gestrichen. So will es das Gesetz. «Wenn ich eigenständig leben will, muss ich also für immer in der Schweiz bleiben», schreibt sie dem Beobachter.