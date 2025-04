Heute beziehen in Zürich fast doppelt so viele unter 25-Jährige eine IV-Neurente als noch vor zehn Jahren. Im letzten Jahr wurden insgesamt 4275 neue IV-Renten gesprochen, 624 davon gingen an junge Erwachsene. Das ist ein neuer Höchststand. Und ein Rekord, der seit 2015 fast jedes Jahr gebrochen wird.