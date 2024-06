Sie müssen Ihr Gefährt anschreiben

Gummiboote und Stand-up-Paddles muss man grundsätzlich beschriften – und zwar mit Name und Adresse. Am besten schreiben Sie auch Ihre Telefonnummer auf, mit wasserfestem Stift. Die Idee dahinter: Wenn ein herrenloses Gefährt gefunden wird, kann man recht schnell feststellen, ob es verloren gegangen ist oder ob sich vielleicht jemand in Gefahr befindet und Rettung braucht. Das Ganze dient also der Sicherheit.